Çayıralan’a 45 bin lira

Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde ilçelerini temsil edecek olan Çayıralan Esnafspor’a bir sezon için belediye olarak 45 bin lira madde destekte bulunma kararı aldıklarını söyledi. yapılan meclis toplantısın sonrasında meclis üyelerinin tamamının onayı ile Çayıralan Esnafspor’u bu sezon için 45 bin lira bütçe ayırdıklarını dile getiren Codar, Çayıralan’ı temsil eden futbol takımlarına yeni sezonda başarı dileğinde bulundu.