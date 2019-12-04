Çayıralan arayı açıyor

Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Çayıralan Belediyesi’nin de desteğini arkasına alan Çayıralan Esnafspor, kapatılan İl Özel İdarespor oyuncularını da renklerine bağladıktan sonra sezonun favori takımları arasında yer aldı. Ligde çıktığı 7 müsabakanın tamamını kazanan Çayıralan Esnafspor, attığı 34 gole karşılık kalesinde sadece 5 gol gördü. Liginde en golcü takımı ve en az gol yiyen takımı olma unvanına da sahip olan Çayıralan Esnafspor, Play-Off’larda da aynı başarısını devam ettirerek Sorgun Belediyespor ile Play-Aut müsabakası oynama amacında. Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, ilçe halkına ve işadamlarına çağrıda bulunarak, takıma destek talebinde bulundu.