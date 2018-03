Çapanoğlu’ndan tam destek

Öztürk, yaptığı açıklamada, son maçın son dakikasına kadar Yozgatspor’u desteklemeye devam edeceklerini belirtti. Şampiyonluk yarışının ligin sonuna kadar devam edeceği inancında olduklarını vurgulayan Öztürk, ‘’Ceyhanspor maçında alınan beraberliğe çok üzüldük ancak şampiyonluk şansımız hala sürüyor. Futbol da her an her şey olabilir. Nasıl biz puan kaybediyorsak rakiplerimizde puan kaybedebilir. Hafta sonu oynanacak olan Yozgatspor Aksaray Belediyespor maçında tribünde yerimizi alarak takımımıza 90 dakika vereceğiz. Tüm Yozgatlı sporseverleri maça davet ediyoruz. Aksaray’dan gelecek olan milliyetçi vatansever Anadolu insanı Aksaraylı kardeşlerimizi Yozgat’ta en iyi şekilde misafir edeceğiz. Sporun dostluk ve kardeşlik olduğunu ispat edeceğiz’’ dedi.