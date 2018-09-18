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Çankırıspor'a Yöneldik

BÖLGESEL Amatör Ligi 4'üncü Grupta ilk maçını Pazar günü deplasmanda Çankırıspor ile oynayacak olan Yozgatspor, maç ile ilgili hazırlıklarını sürdürüyor.

Çankırıspor'a Yöneldik

BÖLGESEL Amatör Ligi 4'üncü Grupta ilk maçını Pazar günü deplasmanda Çankırıspor ile oynayacak olan Yozgatspor, maç ile ilgili hazırlıklarını sürdürüyor.

18 Eylül 2018 Salı 07:00
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Çankırıspor'a Yöneldik

Hafta sonunda kulüp tesislerinde toplanan kırmızı siyahlı ekibin futbolcuları ile teknik heyet yaptığı toplantı ile bundan sonraki süreçte yapacakları çalışmalar masaya yatırıldı. Yapılan hazırlık kamplarının da değerlendirildiği toplantıda teknik direktör İbrahim Baş, ''Hazırlık dönemi bitti. Artık lig mücadelesi vereceğiz. Kazanmak için çalışacağız. Sahada mücadele vereceğiz, hırsımızı yansıtacağız, aklımızı kullanacağız. Galip gelebilmenin gereğini yaptığımız zaman sonucu da kendi lehimize çevirebiliriz. Yeterki hırsla mücadele verip, aklımızı kullanalım'' diye konuştu. 

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