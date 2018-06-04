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Çandır’ın yetenekleri

ÇANDIR ilçesinde eğitim gören öğrencilere yönelik gerçekleştirilen taramada, öğrencilerin sportif alandaki yetenekleri belirlendi.

Çandır’ın yetenekleri

ÇANDIR ilçesinde eğitim gören öğrencilere yönelik gerçekleştirilen taramada, öğrencilerin sportif alandaki yetenekleri belirlendi.

04 Haziran 2018 Pazartesi 07:00
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Çandır’ın yetenekleri

Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Yozgat Gençlik Hizmet İl Müdürlüğü’nde görevli antrenörler, il merkezinden sonra ilçelere giderek, yetenek taraması yaptı. Bu bağlamda Çandır ilçesindeki okullarda eğitim gören üçüncü sınıf öğrencilerine yönelik ‘Yetenek Tarama Testi’ Spor Salonu´nda yapıldı. Tarama testine Çandır İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal da katıldı. 

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