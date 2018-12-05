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Çandır, ikincilikle yetindi

ÇANDIR, Yozgat’ta düzenlenen okullar arası spor müsabakalarında ismini duyurdu.

Çandır, ikincilikle yetindi

ÇANDIR, Yozgat’ta düzenlenen okullar arası spor müsabakalarında ismini duyurdu.

05 Aralık 2018 Çarşamba 07:00
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Çandır, ikincilikle yetindi

Müsabakalarda başarılı bir performans sergileyen okul takımları, ikincilikle yetindi. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen okul sporları faaliyetleri kapsamında Çandır Şehit Yıldırım Yılmaz Anadolu Lisesi Kız ve Erkek takımları Futbol ve Masa Tenisi Müsabakalarında derece yaptı. Okulun Kız Futbol ve Masa Tenisi takımları ile Erkek Masa Tenisi takımı ikinci oldu.

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