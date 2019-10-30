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Çamlık’ta buruk sevinç

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Yusuf Kenan Yılmaz Sezonu A Grubunda mücadele eden Yozgat Çamlıkspor deplasmanda karşılaştığı ligin güçlü ekiplerinden Akdağmadenispor ile 3-3 berabere kaldı.

Çamlık’ta buruk sevinç

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Yusuf Kenan Yılmaz Sezonu A Grubunda mücadele eden Yozgat Çamlıkspor deplasmanda karşılaştığı ligin güçlü ekiplerinden Akdağmadenispor ile 3-3 berabere kaldı.

30 Ekim 2019 Çarşamba 00:00
Çamlık’ta buruk sevinç

Yozgat Çamlıkspor Antrenörü Avni Yılmaz, deplasmanda Akdağmadenispor ile oynadıkları müsabakada 2-0 geriye düştükleri müsabakada skoru 3-2’ye getirdiklerini ancak son dakikalarda kalelerindeki gördükleri gole engel olamayınca sahadan 3-3 berabere ayrılmak zorunda kaldıklarını söyledi. Üç puanı kaybeden tarafın kendilerinin olduğunu dile getiren Yılmaz, maça iyi başlayamadıklarını ifade etti. İlk yarı da bir türlü maça adapte olamadıklarını ve bireysel hatalardan ilk yarıda 2 gol yediklerini vurgulayan Yılmaz, ‘’İkinci yarı ise kendimize geldik ve gerçek oyunumuzu sahaya yansıtmaya başlayınca durum lehimize döndü. Büyük bir geri dönüşe imza attık ama gene kendi yaptığımız hatadan dolayı berabere kalmak zorunda kaldık. Zorlu bir deplasmandan puan çıkardığımız için mutluyuz. Ama hak ettiğimiz beraberlik değildi. Maçı çevirdikten sonra böyle basit hatalardan gol yemememiz lazım, bunun önlemlerini alacağız futbolcularımın verdiği mücadele için kendilerini tebrik ediyorum’’ dedi.

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Çamlık’ta Buruk Sevinç
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