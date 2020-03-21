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ÇALIŞMALAR iPTAL

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, liglerin ertelenmesinin ardından çalışmalarını iptal etti.

21 Mart 2020 Cumartesi 03:26
ÇALIŞMALAR iPTAL

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun Perşembe günü tüm branşlarda ligleri iptal ettiğini duyurmasının ardından Yozgatsporlu oyuncular ailelerinin yanlarına döndü. Yozgatspor teknik direktörü Cemal Çıldır, takımının Salı günü toplandığını Darıca Gençlerbirilği ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarına başladıklarını hatırlattı. Yozgat’ta etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle çalışmaları kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında buz üzerinde yaptıklarını dile getiren Çıldır, ‘’Soğuk hava da ve buz üzerinde yaptığımız antrenmanlar oyuncularımızı olumsuz etkiledi. Birde oyuncularımızın bir çoğu gurbetçi ve il dışından gelen oyuncular olduğu için korona virüs salgınından dolayı bir takım tedirginlikleri vardı. Oyuncularımızın kendilerini toparlamaları için Perşembe günü yapmayı planladığımız antrenmanı iptal etmiştik. Aynı gün akşam ise Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’unun ligleri iptal ettiğini açıklamasının ardından da oyuncularımıza izin verdik. Henüz liglerin başlama tarihi belli değil. Diğer kulüpler nasıl yapacaksa biz de aynı yol haritasını izleyeceğiz. Liglerin başlama tarihinin belli olmasını bekleyeceğiz ve ona göre de çalışma planımızı oluşturacağız. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına olan korona virüs olayı hafta başından beri zaten oyuncularımız olumsuz yönde etkilemişti. Başarıdan, oynanacak olan müsabakalardan önce her zaman insan sağlığı gelmelidir. Bu nedenle alınan karar çok doğru bir karardır ve ülkemiz devletimizin aldığı bu kararlar ile biran önce korona virüsü belasından kurtulacaktır. İnşallah bu virüs belasını sorunsuz bir şekilde ülkemiz atlatır’’ dedi. 

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ÇALIŞMALAR IPTAL
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