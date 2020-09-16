Çalışmalar devam ediyor

Teknik direktör Nihat Tinel gözetiminde kulüp binasın önünde bulunan antrenman sahasında çalışan kırmızı siyahlı ekip Covit-19 testleri pozitif çıkan 12 oyuncusunda yoksun bir şekilde çalışıyor. Yozgatspor teknik direktörü Nihat Tinel, kulüp olarak çok zor bir dönemden geçtiklerini söyledi. Daha önce yapılan Cotit-19 testi sonrasında 4 oyuncusunun önceki gün yapılan teste de 8 oyuncusunun karantina altına alındığını dile getiren Tinel, ‘’Şuanda çalışmalarımızı 12 oyuncumuz ve 3 Antrenörümüzden yoksun bir şekilde sürdürüyoruz. Tedbir amaçlı yaptığımız test neticesinde eksik oyuncu sayımız 12’ye yükseldi. Kalan oyuncularımız ile çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Hedefimiz her şeye rağmen deplasmanda Büyükçekmece Tepecikspor ile oynayacağımız müsabakayı kazanarak lige galibiyet ile başlamak. 12 oyuncumuzun yokluğu bizi çok kötü yönde etkileyecek ancak yine de hafta sonu sahaya çıkacağız ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret göstereceğiz’’ dedi.