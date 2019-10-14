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Çakı gibi asker oldular

HEMŞEHRİMİZ, Dünya Şampiyonu Güreşçimiz Rıza Kayaalp ile birlikte, milli güreşçilerimiz Taha Akgül, Metehan Başar, Soner Demirtaş silah altına alındı.

Çakı gibi asker oldular

HEMŞEHRİMİZ, Dünya Şampiyonu Güreşçimiz Rıza Kayaalp ile birlikte, milli güreşçilerimiz Taha Akgül, Metehan Başar, Soner Demirtaş silah altına alındı.

14 Ekim 2019 Pazartesi 00:00
Çakı gibi asker oldular

Kışlanın yolunu tutan sporcular, 21 Ekim tarihinde ülkemizi Dünya Askeri Olimpiyat oyunlarında temsil edecek. TSK Serbest ve Grekoromen Güreş Milli Takımlarımız, 16-28 Ekim 2019 tarihleri arasında,  Çin'de yapılacak CISM Dünya Askeri Olimpiyat Oyunlarına katılacak.  Ülkemizi Greko-Romen stilde 130 kiloda hemşehrimiz milli güreşçi Rıza Kayaalp ile birlikte 87 kiloda Metehan Başar, 77 kiloda Aslan Atem, 67 kiloda Enes Başar temsil edecek.  Greko-Romen takımımız hazırlıklarını antrenörler Salih Bora,  Adem Ustaoğlu ve Şeref Tüfenk yönetiminde Sarıyer Milli Takım kampında yaptı.

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