Çakı gibi asker oldular

Kışlanın yolunu tutan sporcular, 21 Ekim tarihinde ülkemizi Dünya Askeri Olimpiyat oyunlarında temsil edecek. TSK Serbest ve Grekoromen Güreş Milli Takımlarımız, 16-28 Ekim 2019 tarihleri arasında, Çin'de yapılacak CISM Dünya Askeri Olimpiyat Oyunlarına katılacak. Ülkemizi Greko-Romen stilde 130 kiloda hemşehrimiz milli güreşçi Rıza Kayaalp ile birlikte 87 kiloda Metehan Başar, 77 kiloda Aslan Atem, 67 kiloda Enes Başar temsil edecek. Greko-Romen takımımız hazırlıklarını antrenörler Salih Bora, Adem Ustaoğlu ve Şeref Tüfenk yönetiminde Sarıyer Milli Takım kampında yaptı.