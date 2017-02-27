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Cadde çiçeklerle karşıladı

27 Şubat 2017 Pazartesi 05:11
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Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde Yozgat Bozokspor ile Beşiktaş Mogaz arasında oynanan karşılaşma öncesinde Cadde Taraftar Grubu jest yaptı.

Cadde çiçeklerle karşıladı
Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde Yozgat Bozokspor ile Beşiktaş Mogaz arasında oynanan karşılaşmada takımlarını desteklemeye gelen Beşiktaşlı taraftarlar çiçeklerle karşılandı.
Yozgat’ın taraftar grubu Cadde, Beşiktaş taraftarına çiçek vererek, Yozgat’a ‘hoş geldiniz’ dediler.
Cadde Taraftarlar Dernek Başkanı İhsan Arslan, son dönemlerde yaşanan olaylar nedeniyle Yozgat ile ilgili olumsuz fikirlerin oluştuğunu söyledi. Yozgat’ın hak etmediği ithamlarla karşı karşıya kaldığını ifade eden  Arslan, Hentbol Süper Ligi mücadelesinde takımlarını desteklemeye gelen Beşiktaş taraftarlarını çiçeklerle karşıladıklarını kaydett.
Sporun kardeşlik ve dostluk olduğuna değinen Arslan, ‘Biz Cadde Taraftar Grubu olarak ev sahipliğimizi göstermeye çalıştık. Yozgat’ın farklı bir özelliği vardır. Burası Bozok diyarıdır. Yiğit insanların, mert insanların, centilmen insanların yetiştiği yerdir’ dedi.
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