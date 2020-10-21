Buse ve Zeynep çalışmalara başladı

Hafta sonu EGOspor ile oynanan müsabakanın ilk yarısında rakibi ile girdiği ikili mücadele sonrasında belinden sakatlanan Buse ile sakat sakat maça çıkan ve müsabakanın ikinci yarısında yine sakatlığı nükseden Zeynep’in yapılan son tedavilerinin ardından durumlarının iyi olduğu bildirildi. Takım ile birlikte Tekirdağspor ile oynanacak olan müsabakanın hazırlık çalışmalarına katılan Buse ve Zeynep, riske edilmemek için ağır antrenmanlarda takım ile ayrı çalışırken, pas, şut ve ısınma antrenmanlarında takım arkadaşlarının yanlarında yer aldılar. Buse ve Zeynep’in durumlarının iyi olması halinde Tekirdağspor ile oynanacak olan müsabakada sahadaki yerini alacakları kaydedildi.