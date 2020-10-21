Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1218
ALTIN
484.166
DOLAR
7.8316
STERLİN
10.2518
EURO
9.2866

Buse ve Zeynep çalışmalara başladı

KADINLAR Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler Gençlikspor takımının iki sakat oyuncusu Buse ve Zeynep antrenmanlara başladı.

21 Ekim 2020 Çarşamba 00:33
Buse ve Zeynep çalışmalara başladı

 Hafta sonu EGOspor ile oynanan müsabakanın ilk yarısında rakibi ile girdiği ikili mücadele sonrasında belinden sakatlanan Buse ile sakat sakat maça çıkan ve müsabakanın ikinci yarısında yine sakatlığı nükseden Zeynep’in yapılan son tedavilerinin ardından durumlarının iyi olduğu bildirildi. Takım ile birlikte Tekirdağspor ile oynanacak olan müsabakanın hazırlık çalışmalarına katılan Buse ve Zeynep, riske edilmemek için ağır antrenmanlarda takım ile ayrı çalışırken, pas, şut ve ısınma antrenmanlarında takım arkadaşlarının yanlarında yer aldılar. Buse ve Zeynep’in durumlarının iyi olması halinde Tekirdağspor ile oynanacak olan müsabakada sahadaki yerini alacakları kaydedildi.  

Anahtar Kelimeler:
Buse Ve Zeynep çalışmalara Başladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kızlar Tekirdağ'a yöneldi
Kızlar Tekirdağ'a yöneldi
Yozgatspor’dan Erbaa hazırlıkları
Yozgatspor’dan Erbaa hazırlıkları
Sorgun Afyon’u konuk ediyor
Sorgun Afyon’u konuk ediyor
TAKIMLARIMIZ KAYIPLARDA
TAKIMLARIMIZ KAYIPLARDA
Yozgatspor sakata geldi
Yozgatspor sakata geldi
Kupa hazırlıkları
Kupa hazırlıkları
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim