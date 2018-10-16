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Burak Emre korkuttu

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor da başarılı oyuncu Burak Emre Kayan’ın Amasyaspor karşısında oynanan müsabaka esnasında sakatlanarak oyunu yarıda bırakması hem teknik ekibi hem de taraftarı korkuttu.

Burak Emre korkuttu

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor da başarılı oyuncu Burak Emre Kayan’ın Amasyaspor karşısında oynanan müsabaka esnasında sakatlanarak oyunu yarıda bırakması hem teknik ekibi hem de taraftarı korkuttu.

16 Ekim 2018 Salı 07:00
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Burak Emre korkuttu

Müsabakanın ilk yarısının sonlarına doğru girdiği ikili mücadele sonunda sakatlanarak yerde kalan başarılı sol bek, yapılan ilk müdahalenin ardından yerini Fıdelis, İria’ya bırakmıştı. Burak Emre Kayan’n dün yapılan doktor kontrolünde omuzunda her hangi bir çıkık yada kırığın olmadığı ancak kesin sonucun çekilecek olan MR sonunda belli olacağı öğrenildi.
BURAK EMRE’DEN ÖZÜR DİLEDİLER
Amasyaspor ile oynanan müsabakanın ilk yarısında sakatlanan oyun dışında kalan Burak Emre Kayan’ın müsabakanın devre arasında yanına gelen Amasyasporlu oyuncular başarılı oyuncudan özür dileyip geçmiş olsun dileğinde bulundular. Müsabakanın devre arasında Amasyasporlu Uğur Bingöl ile Resul Ekrem Turhan, Burak Emre Kayan’ın yanına giderek durumu hakkında bilgi aldılar. Başarılı oyuncudan centilmence özür dileyen iki oyuncu, geçmiş olsun dileğinde bulundular. 
 

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