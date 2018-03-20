BUNUN CEZASI NEDiR?

Maçın ilk yarısını 2-1 önde tamamlayan Aksaray Belediyespor, ikinci yarıda 2-1 yenik duruma düşünce, taraftarları adeta çılgına döndü.
Kale arkası tribünlerdeki koltukları söken konuk ekibin taraftarları, sahaya fırlattı.
Maç bitiminde de taşkınlıklarını sürdüren konuk ekibin taraftarlarına polis müdahale etti.
Maçın bitiminde soyunma odaları da tahrip edildi.
Yozgatspor’a seyircisiz oynama cezası veren Futbol Federasyonu Amatör Futbol Disiplin Kurulu’nun nasıl bir ceza vereceği merakla beklenilmeye başlandı.
Maçın ilk yarısını 2-1 önde tamamlayan Aksaray Belediyespor, ikinci yarıda 2-1 yenik duruma düşünce, taraftarları adeta çılgına döndü.
Dikkat!
Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Üye Girişi Üye Ol