BUNUN CEZASI NEDiR?

AMATÖR Futbol Disiplin Kurulu, her fırsatta Yozgatspor’a ceza vermeyi alışkanlık haline getirirken, Aksaray Belediyespor taraftarları ve futbolcularının 2-1’lik yenilgi sonrasında yaptıkları taşkın ve hasarlar konusunda nasıl bir yaptırım uygulayacağı şimdiden merak konusu oldu.