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BUNUN CEZASI NEDiR?

AMATÖR Futbol Disiplin Kurulu, her fırsatta Yozgatspor’a ceza vermeyi alışkanlık haline getirirken, Aksaray Belediyespor taraftarları ve futbolcularının 2-1’lik yenilgi sonrasında yaptıkları taşkın ve hasarlar konusunda nasıl bir yaptırım uygulayacağı şimdiden merak konusu oldu.

BUNUN CEZASI NEDiR?

AMATÖR Futbol Disiplin Kurulu, her fırsatta Yozgatspor’a ceza vermeyi alışkanlık haline getirirken, Aksaray Belediyespor taraftarları ve futbolcularının 2-1’lik yenilgi sonrasında yaptıkları taşkın ve hasarlar konusunda nasıl bir yaptırım uygulayacağı şimdiden merak konusu oldu.

20 Mart 2018 Salı 07:00
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BUNUN CEZASI NEDiR?

Maçın ilk yarısını 2-1 önde tamamlayan Aksaray Belediyespor, ikinci yarıda 2-1 yenik duruma düşünce, taraftarları adeta çılgına döndü.
Kale arkası tribünlerdeki koltukları söken konuk ekibin taraftarları, sahaya fırlattı.
Maç bitiminde de taşkınlıklarını sürdüren konuk ekibin taraftarlarına polis müdahale etti.
Maçın bitiminde soyunma odaları da tahrip edildi.
Yozgatspor’a seyircisiz oynama cezası veren Futbol Federasyonu Amatör Futbol Disiplin Kurulu’nun nasıl bir ceza vereceği merakla beklenilmeye başlandı.

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