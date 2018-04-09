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BUNU HEP YAPIYORLAR

BU Sezon oldukça heyecanlı çekişmeli geçen Yozgat Amatör Küme U19 Futbol Ligi’nde şampiyon takım baraj maçı ile belirlendi.

BUNU HEP YAPIYORLAR

BU Sezon oldukça heyecanlı çekişmeli geçen Yozgat Amatör Küme U19 Futbol Ligi’nde şampiyon takım baraj maçı ile belirlendi.

09 Nisan 2018 Pazartesi 07:00
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BUNU HEP YAPIYORLAR

Normal süresi 1-1 sonuçlanan baraj maçının uzatma dakikalarında farka ulaşan Yozgatspor U19 takımı, üst üstte üçüncü kez şampiyonluk turunu atan taraf oldu. Yozgat Amatör Küme U19 Futbol Ligi’nde Yozgatspor ve Yemenoğlu Bozokspor aynı puan ve averajla sezonu kapattı. Lig’de bu sezon üçüncü kez karşı karşıya gelen ekipler 90’ar dakikalık sürede birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Şampiyonun belirleneceği baraj maçında her iki takım karşı karşıya geldi. Maçın ilk 45 dakikası golsüz tamamlandı. Maçın son dakikalarına girilirken Yemenoğlu Bozokspor, bulduğu golle sevindi. Ancak, uzatma dakikaları oynanırken gelişen Yozgatspor atağında, ceza sahası içerisinde rakibe kontrolsüz arkadan dokununca hakem tereddütsüz Yemenoğlu Bozokspor aleyhine penaltı noktasını gösterdi. Penaltı golü ile skora eşitlik geldi ve maç uzatma dakikalarına kaldı. 15’er dakikalık iki devreli maçta, penaltı golü sonrasında oyun gardı düşen Yemenoğlu Bozokspor, Yozgatspor’un baskısına fazla dayanamadı ve kalesinde gördüğü gollerle sahadan yenik ayrıldı. Yozgatsporlu futbolcular, aldıkları galibiyetin ve şampiyonluğun sevincini aileleriyle birlikte yaşadı. 

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