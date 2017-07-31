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Buğra durmak bilmiyor!

Yozgatlı genç bisiklet sporcusu Buğra Eroğlu, Ağustos ayında yapılacak olan dağ bisikleti yarışları için her gün 80 kilometre pedal çeviriyor.

Buğra durmak bilmiyor!

Yozgatlı genç bisiklet sporcusu Buğra Eroğlu, Ağustos ayında yapılacak olan dağ bisikleti yarışları için her gün 80 kilometre pedal çeviriyor.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
31 Temmuz 2017 Pazartesi 07:05
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Buğra durmak bilmiyor!

Daha önce Ankara’da yapılan Uluslar arası MTBCO2 Bisiklet Yarışmalarında Yozgat’ı temsil etme başarısı gösteren genç bisiklet sporcusu Buğra Eroğlu, bu kez de Yozgat’ta yapılacak olan dağ bisikleti yarışlarına gözünü dikçi.

Her gün bisikleti ile Milli Park Çamlığın zirvesinde uzun ve zor antrenman programı uygulayan Eroğlu, bisiklet sporunda adını duyurmak, başarılar elde etmek istediğini söyledi.

Eroğlu; “Bisiklet sporu zor ve sabır isteyen bir spor. Ben de Yozgat’ı temsil etmek, her platformla bir Yozgatlı olarak başarılar elde etmek istiyorum. Bu kez ki hedefim Yozgat’ta yapılacak dağ yarışlarında derece elde etmek. O yarışlarda Yozgat’ı temsil etmek adına elimden geleni yapmak istiyorum” dedi.

Eroğlu, her gün yaklaşık 80 kilometre pedal çevirdiğini belirterek, tüm gücünü ve tecrübesini ortaya koyup zoru başarmanın mücadelesini vereceğini sözlerine ekledi.

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