BOZOK’UN UÇAN ADAMLARI

Gösterdikleri performans ve attıkları şık goller ile uçan adamlar olarak nitelendirilen Jovan Talevski ile Dmitriy Turchenko ligde atılan 100 golün 45’inin altına imzalarını attılar. Hentbol Erkekler 1’inci Liginde şampiyonluk hedefiyle sezona giren Yozgat Bozokspor ligde oynadığı üç maçı da kazanarak emin adımlarla yolunda giderken yabancı oyuncuların katkısını büyük ölçüde alıyor. Kırmızı siyahlı takımın tecrübeli oyuncuları Jovan Talevksi ve Dmitriy Turchenko sergiledikleri performansla dikkat çekiyor. Yozgat Bozokspor’un ligde bulduğu 100 golün 45’inde Jovan Talevksi ve Dmitriy Turchenko’nun imzası bulunuyor. Ligde oynanan üç maçta Jovan Talevksi 22, Dmytro Turchenko ise 23 gol kaydetti. Yozgat Bozokspor rakip ağlara bıraktığı 100 gole karşın kalesinde de 73 gol gördü ve averajla Şırnak GHSİM Spor Kulübü’nün arkasında ikinci sırada yer aldı.