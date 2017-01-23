Ana SayfaSpor

Bozok’tan kötü başlangıç: 33-28

23 Ocak 2017 Pazartesi 06:22
Bu haber 21 kez okundu

Türkiye Hentbol Erkekler Süper Lig’inde mücadele eden Yozgat Bozokspor deplasmanda karşılaştığı Tabzonspor’a 33-28 yenildi.

Bozok’tan kötü başlangıç: 33-28
Ligin ikinci yarısının ilk müsabakasında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelen Yozgatspor mutlak galibiyet parolası ile çıktığı bu müsabakada güçlü rakibi karşısında istediği oyunu sahaya yansıtamayınca maçı kaybeden taraf oldu. 

Müsabakaya Trab-zonspor’da Yozgat Bozokspor’da kontrollü başladı. Karşılıkla atılan gollerle geçilen müsabakanın ilk yarısını ev sahibi ekip Trabzonspor 15-11 önde tamamladı. 

İkinci yarıda biraz toparlanan Yozgat Bozokspor, rakip kalede gol bulmasına karşılık defansta aksaklıklar yaşayınca aradaki farkı kapatamadı. Son dakikaya kadar oyundan kopmayan kırmızı siyahlılar Trabzonspor karşısında sahadan 33-28 yenik ayrılarak ligin ikinci yarısına da kötü bir başlangıç yaptı. 

Yozgatspor ligin ilk devresinde Yozgat’ta oynanan müsabakada güçlü rakibini 35-23 gibi farklı bir skorla yenmişti. Rövanşı da bırakmak istemeyen kırmızı siyahlı ekipte evdeki hesap çarşıya uymadı. Trabzonspor aldığı bu galibiyet ile puanını 5’e çıkarırken Yozgat Bozokspor ise 10 puanda kaldı.

Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"
  • Yozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildi
  • Yozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralı
  • Yozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal Marşı
  • Yozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS Cezası
  • ÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptı
  • Yozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdı
  • Yozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyareti
  • Yozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anları

Yorum Gönder

Yukarı

© 2017 - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

Haber Sistemi | TE Bilişim