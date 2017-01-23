Bozok’tan kötü başlangıç: 33-28

Ligin ikinci yarısının ilk müsabakasında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelen Yozgatspor mutlak galibiyet parolası ile çıktığı bu müsabakada güçlü rakibi karşısında istediği oyunu sahaya yansıtamayınca maçı kaybeden taraf oldu.





Müsabakaya Trab-zonspor’da Yozgat Bozokspor’da kontrollü başladı. Karşılıkla atılan gollerle geçilen müsabakanın ilk yarısını ev sahibi ekip Trabzonspor 15-11 önde tamamladı.





İkinci yarıda biraz toparlanan Yozgat Bozokspor, rakip kalede gol bulmasına karşılık defansta aksaklıklar yaşayınca aradaki farkı kapatamadı. Son dakikaya kadar oyundan kopmayan kırmızı siyahlılar Trabzonspor karşısında sahadan 33-28 yenik ayrılarak ligin ikinci yarısına da kötü bir başlangıç yaptı.



