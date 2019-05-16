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Bozokspor’’da tesisleşme sorunu

HENTBOL Erkekler Süper Ligi’nin yeni takımı Yozgat Bozokspor, tesisleşme sorunu yaşıyor.

Bozokspor’’da tesisleşme sorunu

HENTBOL Erkekler Süper Ligi’nin yeni takımı Yozgat Bozokspor, tesisleşme sorunu yaşıyor.

16 Mayıs 2019 Perşembe 00:00
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Bozokspor’’da tesisleşme sorunu

Yozgat Bozokspor yönetimi hem alt yapı hem de A takımının faydalanabileceği yeni kulüp binası arayışlarını sürdürüyor. Uygun olarak bulduğu ve tahsisi için görüşmeler yapılan binalar için ya çürük raporu olduğu söyleniyor, yada binanın tahsisinin mümkün olmadığı yönünde sorunlar yaşıyor. Yozgat Bozokspor kulüp başkanı Cenker Doğan, yeni sezon için hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğünü söyledi. Transfer konusunda temas halinde oldukları oyuncuların bulunduğunu vurgulayan Doğan, ‘’Süper Lig öncesinde gerekli çalışmalarımızı yoğun bir şekilde yapıyoruz. Ancak şuanda bizim en büyük sorumumuz tesisleşme noktasında. Kendimize bir kulüp binası, bir tesis arıyoruz. Ancak Yozgat’ta istediğimiz gibi hem altyapımızın hem de A takımımızın faydalanabileceği bir tesis bulamadık. Araştırmalarımız devam ediyor ve bu tesis sorununu takım toplanmadan çözmeye çalışacağız’’ dedi.

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