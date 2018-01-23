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BOZOKSPOR’DA LİG HAZIRLIĞI

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde mücadele eden Yozgat Bozokspor, yaklaşık 20 günlük izinin ardından Yozgat’ta toplanarak, Konya Selçuklu Belediyespor ile oynayacakları maçın hazırlıklarına başladı.

BOZOKSPOR’DA LİG HAZIRLIĞI

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde mücadele eden Yozgat Bozokspor, yaklaşık 20 günlük izinin ardından Yozgat’ta toplanarak, Konya Selçuklu Belediyespor ile oynayacakları maçın hazırlıklarına başladı.

23 Ocak 2018 Salı 07:00
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BOZOKSPOR’DA LİG HAZIRLIĞI

Yozgat Bozokspor Antrenörü Hasan Hüseyin Çelik, ligin ilk yarısının son haftasında Yozgat’ta İstanbul İhtisas takımı ile oynadıkları müsabaka sonrasında takımına yaklaşık 20 gün izin verdiğini hatırlattı.
Çelik, ‘’Takımımız toplandı ve ligin ikinci yarısının ilk haftasında Konya Selçuklu Belediyespor ile oynayacağımız müsabakanın hazırlıklarına başladık. Hafta sonuna kadar bu müsabakaya çok iyi hazırlanıp güçlü rakibimizi Yozgat’tan eli boş göndermek istiyoruz. Uzun bir ilk yarı maratonu sonrasında takımımız dinlenme fırsatı buldu. Oyuncularımızın iyice dinlendiğini düşünüyorum. Şimdi yoğun bir antrenman dönemimiz başlayacak. Hafta sonuna kadar hazırlıklarımızı tamamlayıp maç saatini beklemeye koyulacağız’’ dedi.

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