Bozokspor yerini sağlama aldı

Hentbol Erkekler Birinci Ligi’nde oynadığı 6 maçı da kazanarak şampiyonluk iddiasını ortaya koyan Yozgat Bozokspor rakip filelere 196 bırakırken, kalesinde de 152 gördü. Şırnak GHSİM Spor Kulübünün 12 puan ve 107 averajla lider olduğu ligde, kırmızı siyahlılar Amasya Suluova karşısında üstün bir oyun sergileyerek hak ettiği galibiyeti aldı. Kulüp Başkanı Cenker Doğan, iyi bir kadroya sahip olduklarını belirterek, her maça aynı ciddiyetle hazırlandıklarını söyledi. Amasya deplasmanında ilk yarısının dengeli geçtiğine değinen Doğan, ikinci yarıda müsabakaya ağırlıklarını koyduklarını ve farklı kazandıklarını ifade etti. Doğan, “Genç ve tecrübeli oyunculardan kurulu bir kadromuz var. Sporcularımız karakterli oyuncular. Hedefimiz bu yıl Süper Lig. Bunu da oynadığımız karşılaşmalarda sahaya yansıttık. Amasya deplasmanından galibiyetle dönen oyuncularımızı tebrik ediyorum” dedi.