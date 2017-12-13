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-Bozokspor toplanıyor

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Bozokspor, bir haftalık izinin ardından bu gün toplanarak lig hazırlıklarına başlayacak.

-Bozokspor toplanıyor

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Bozokspor, bir haftalık izinin ardından bu gün toplanarak lig hazırlıklarına başlayacak.

13 Aralık 2017 Çarşamba 07:00
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-Bozokspor toplanıyor

Geçtiğimiz hafta milli maçlar nedeniyle verilen ara ve bu haftayı da maç yapmadan bay geçireceği için Antrenör Hacı Hüseyin Çelik tarafından 10 günlük izin verilen Yozgat Bozoksporlu oyuncular bu gün Yozgat’a gelerek lider Batman Belediyespor maçı hazırlıklarına başlayacak. Yozgat Bozokspor Kulüp Başkanı Cenker Doğan, yaklaşık 10 gündür izinde olan takımının bu gün toplanarak Antrenör Hacı Hüseyin Çelik, gözetiminde çalışmalara başlayacağını söyledi. Doğan, geçtiğimiz hafta milli maçlar nedeniyle lige bir haftalık ara verildiğini dile getirdi. Doğan, ‘’Antrenörümüz ile yaptığımız görüşmeler neticesinde milli maçlar için verilen ara ve bu haftayı da maç yapmadan bay geçireceğimiz için 15 günlük dinlenme süresinde takıma bir hafta izin vermek istedik ve bu bir haftalık dinlenme süresi bu gün itibariyle doldu. Bu gün Yozgat’ta olacak olan oyuncularımız ligin son haftasında Batman Belediyespor ile oynayacağımız maçın hazırlıklarına başlayacaklar’’ dedi.

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