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Bozokspor Tokat yolcusu

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde mücadele eden Yozgat Bozokspor, yarın deplasmanda Tokat Gençlikspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamlayarak bugün yola çıkacaklar.

Bozokspor Tokat yolcusu

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde mücadele eden Yozgat Bozokspor, yarın deplasmanda Tokat Gençlikspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamlayarak bugün yola çıkacaklar.

22 Eylül 2018 Cumartesi 07:00
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Bozokspor Tokat yolcusu

Antrenör Hacı Hüseyin Çelik, uzun süredir çalıştıkları lig maratonunun yarın itibariyle başladığını söyledi. Deplasmanda Tokat Gençlikspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan genç çalıştırıcı, ‘’İyi bir hazırlık dönemi geçirdik ve lige tam manasıyla hazırız diyebilirim. Yeni sezonun ilk haftasında deplasmanda Tokat Gençlikspor’un konuğu olacağız. Takım olarak bu müsabakaya hazırız ve Tokat temsilcisi karşısında iyi bir oyun ortaya koyarak rakibimizi yenip lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz’’ dedi. 

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