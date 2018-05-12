Bozokspor son virajda

Yozgat Bozokspor Antrenörü Hacı Hüseyin Çelik, bugün Ankara’da ligin son maçına çıkacaklarını ve sezonu bu müsabaka sonunda kapatacaklarını söyledi. Ligin güçlü ekiplerinden bir tanesi olan Ankara Hentbol İhtisas takımı ile oynayacakları müsabakaya iyi hazırlandıklarını dile getiren Çelik, ‘’Bu müsabakayı kazanarak sezonu galibiyet ile kapatmak istiyoruz. İyi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. Hedefimize de ulaştık. Son maçımızı da kazanırsak bizim için çok daha iyi olacak. Lige damga vuran bir takım olduk. Oynadığımız oyun ve aldığımız sonuçlar ile adımızdan sık sık söz ettirdik. Ben oyuncularımızı kutluyorum. Çıkacağımız Ankara Hentbol İhtisas ile de formalite bir müsabaka oynayacağız. İki takım açısından da hiçbir iddia bulunmadığı için çok güzel bir maç olacağı düşüncesindeyim. Umarım galip gelen taraf biz oluruz.