Bozokspor şampiyon

Yozgat Belediyesi Bozokspor Antrenörü Özkan Bayram, Nevşehir’de gerçekleştirilen Uluslararası Kapadokya turnuvasına katıldıklarını söyledi. 40 takımın mücadele ettiği bir turnuva olduğunu vurgulayan Bayram, ‘’Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’nin destekleri ile turnuvaya katıldı. Çocuklarımız bütün rakiplerini yenerek turnuvada şampiyon oldular. Turnuvada İsviçre’den, Almanya’dan kulüpler vardı. Süper Lig takımlarının altyapıları vardı. Bu güçlü takımların arasında Yozgat Belediyesi Bozokspor olarak şampiyon olarak çıktık. Bize desteklerini esirgemeyen, Yozgatlı çocuklara sahip çıkan, Yozgat Belediyesinin ve Yozgat’ın imkanlarını açan Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’ye çok teşekkür ediyoruz’’ dedi.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’yi de ziyaret eden sporcular şampiyonluğu kendilerine desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Köse’ye armağan ettiler. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ise belediyelerinin bünyesinde bu sene faaliyet göstermeye başlayan Yozgat Belediyesi Bozokspor takımının Yozgat’ın en geniş ve prestijli altyapısına sahip bir kulüp olduğunu söyledi. Bir çok önemli takımlara futbolcu gönderen takımlarının Uluslararası bir turnuvada şampiyon olmasının kendilerini gururlandırdığını dile getiren Köse, gençlerin başarılarının devamının gelmesi temennisinde bulundu.