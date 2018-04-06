Bozokspor rövanş için gidiyor

Yozgat Bozokspor Antrenörü Hacı Hüseyin Çelik, yarın deplasmanda oynayacakları İzmir Büyükşehir Belediyespor müsabakasının son hazırlıklarını bu gün yapacaklarını söyledi. Ligde şampiyonluk mücadelesi veren İzmir temsilcisini yenmek istediklerini dile getiren Çelik, ‘’Ligin ilk yarısında kaybettiğimiz rakibimizden yarın rövanşı almak istiyoruz. Bu müsabakaya çok iyi hazırlandık ve güçlü rakibimizi yenebilecek düzeydeyiz. Takım olarak moral ve motivasyon açısından bu müsabakaya hazırız. Tek düşüncemiz galibiyet ve bunu da alarak Yozgat’a mutlu bir şekilde döneceğimize camia olarak inanıyoruz’’ dedi.