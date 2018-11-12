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Bozokspor kayıpsız devam

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Yozgat Bozokspor deplasmanda Amasya Suluovaspor’u 24-33 mağlup etti.

Bozokspor kayıpsız devam

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Yozgat Bozokspor deplasmanda Amasya Suluovaspor’u 24-33 mağlup etti.

12 Kasım 2018 Pazartesi 07:36
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Bozokspor kayıpsız devam

 Yozgat Bozokspor, Amasya deplasmanından da iki puan çıkarmayı başardı. Müsabakada Dmytro Turchenko attığı 10 golle maçın yıldızı oldu. Suluova Mahmut Demir Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı Sami Öncel ve Ali Altıyaprak ikilisi yönetti. Temsilcimiz Yozgat Bozokspor, maça kontrollü başlarken agresif savunma hızlı hücumlarla sonuca gitmeye çalıştı. İlk dakikalar karşılıklı gollerle geçerken devre 14-15 Yozgat ekibinin lehine sonuçlandı. İkinci yarıya daha hızlı başlayan temsilcimiz Yozgat Bozokspor gittiği hücumları golle sonuçlandırdı. Yozgat Bozokspor, Amasya Suluovaspor’u 24-33 mağlup ederek ikinci sıradaki yerini korudu.

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Bozokspor Kayıpsız Devam
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