Bozokspor kayıpsız devam

Yozgat Bozokspor, Amasya deplasmanından da iki puan çıkarmayı başardı. Müsabakada Dmytro Turchenko attığı 10 golle maçın yıldızı oldu. Suluova Mahmut Demir Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı Sami Öncel ve Ali Altıyaprak ikilisi yönetti. Temsilcimiz Yozgat Bozokspor, maça kontrollü başlarken agresif savunma hızlı hücumlarla sonuca gitmeye çalıştı. İlk dakikalar karşılıklı gollerle geçerken devre 14-15 Yozgat ekibinin lehine sonuçlandı. İkinci yarıya daha hızlı başlayan temsilcimiz Yozgat Bozokspor gittiği hücumları golle sonuçlandırdı. Yozgat Bozokspor, Amasya Suluovaspor’u 24-33 mağlup ederek ikinci sıradaki yerini korudu.