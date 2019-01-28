Bozokspor, Aydın PTT'ye rövanşı vermedi

Aydın Mimar Sinan Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı İzmir bölgesinden Gökhan Adıgüzel ve İldeniz Kaygusuz yönetti. Ligde hedefini şampiyonluk olarak belirleyen kırmızı siyahlı ekip, Aydın PTT karşısında da gücünü sahaya yansıttı. Müsabakanın ilk dakikalarından itibaren temsilcimiz ağırlığını sahaya yansıttı. Agresif savunma ile rakibine gol izni vermeyen temsilcimiz sanın yıldızı Kadir Arı skor üstünlüğünü eline aldı. Müsabakanın ilk yarısı Yozgat Bozokspor’un 11-12 üstünlüğü ile tamamlandı. Müsabakanın ikinci yarısında oyunun hakimiyetini tamamen eline alan Yozgat Bozokspor, farkı açmaya başladı. Müsabakada farkın açılmasıyla birlikte forma şansı bulan genç oyuncular göze girmeyi başardı. Yozgat Bozokspor, Aydın PTTspor’u 26-35 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Aydın PTT’de Recep Kırdar, Batuhan Hundur, Aykan Özgöbek, Yozgat Bozokspor’da Jovan Talevski, Şenol Uğuz sarı kart gördü. Aydın PTT’de Recep Kırdar, Umut Can, Mehmet Durgut, Yozgat Bozokspor’da ise, Jovan Talevski, Kadir Arı, Şenol Uğuz, Muhammed Emre Bilgin iki dakika cezası aldı. Müsabakanın en skorer ismi 13 golle Yozgat Bozokspor’dan Kadir Arı oldu. Kırmızı siyahlı takımın hücumdaki en etkili ismi Dmytro Turchenko müsabakayı tek golle tamamladı. Aydın PTT’den Ulutan Tatar takımı adına 7 gol kaydetti.