Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
102652
ALTIN
220.581
DOLAR
5.2737
STERLİN
6.9442
EURO
6.0137

Bozokspor, Aydın PTT'ye rövanşı vermedi

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde mücadele veren Yozgat Bozokspor, deplasmanda Aydın PTTspor’u 35-26 mağlup ederek, rövanşı vermedi.

Bozokspor, Aydın PTT'ye rövanşı vermedi

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde mücadele veren Yozgat Bozokspor, deplasmanda Aydın PTTspor’u 35-26 mağlup ederek, rövanşı vermedi.

28 Ocak 2019 Pazartesi 07:00
54 Okunma
Bozokspor, Aydın PTT'ye rövanşı vermedi

Aydın Mimar Sinan Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı İzmir bölgesinden Gökhan Adıgüzel ve İldeniz Kaygusuz yönetti. Ligde hedefini şampiyonluk olarak belirleyen kırmızı siyahlı ekip, Aydın PTT karşısında da gücünü sahaya yansıttı. Müsabakanın ilk dakikalarından itibaren temsilcimiz ağırlığını sahaya yansıttı. Agresif savunma ile rakibine gol izni vermeyen temsilcimiz sanın yıldızı Kadir Arı skor üstünlüğünü eline aldı. Müsabakanın ilk yarısı Yozgat Bozokspor’un 11-12 üstünlüğü ile tamamlandı.  Müsabakanın ikinci yarısında oyunun hakimiyetini tamamen eline alan Yozgat Bozokspor, farkı açmaya başladı.  Müsabakada farkın açılmasıyla birlikte forma şansı bulan genç oyuncular göze girmeyi başardı. Yozgat Bozokspor, Aydın PTTspor’u 26-35 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Aydın PTT’de Recep Kırdar, Batuhan Hundur, Aykan Özgöbek, Yozgat Bozokspor’da Jovan Talevski, Şenol Uğuz sarı kart gördü. Aydın PTT’de Recep Kırdar, Umut Can, Mehmet Durgut, Yozgat Bozokspor’da ise, Jovan Talevski, Kadir Arı, Şenol Uğuz, Muhammed Emre Bilgin iki dakika cezası aldı. Müsabakanın en skorer ismi 13 golle Yozgat Bozokspor’dan Kadir Arı oldu. Kırmızı siyahlı takımın hücumdaki en etkili ismi Dmytro Turchenko müsabakayı tek golle tamamladı. Aydın PTT’den Ulutan Tatar takımı adına 7 gol kaydetti.

Son Güncelleme: 27.01.2019 16:30
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
RAHATLIK YARAMADI
RAHATLIK YARAMADI
Sorgun Evinde Kayıp: 1-3
Sorgun Evinde Kayıp: 1-3
Son dakika transferi
Son dakika transferi
Yozgatspor Sinop yolcusu
Yozgatspor Sinop yolcusu
Maraton Tribünü Kapatılıyor
Maraton Tribünü Kapatılıyor
Amatörde heyecan tekrar başlıyor
Amatörde heyecan tekrar başlıyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim