Bozok’a Milli takviye

Geçen sezonki kadrosunu büyük oranda koruyan kırmızı siyahlı ekip, kadrosuna dahil ettiği 7 genç milli takım oyuncusuyla, ligde başarılı olabilmenin hesaplarını yapıyor. Antrenör Hüseyin Çelik, genç yeteneklerin takıma katılmasıyla farklı bir havanın takımda hakim olduğunu söyledi. Çelik, ‘’Kızılcahamam kampımız devam ediyor. Burada öncelikle genç yeteneklerimiz ile tecrübeli oyuncularımızın birbirlerine uyumunu, kaynaşmasını sağlıyoruz. Teknik, taktik çalışmaları yaparak, sezona hazırlanıyoruz’’ dedi.

Kızılcahamam kapının Cuma günü tamamlanacağını hatırlatan Antrenör Hüseyin Çelik, ‘’Daha sonra Yozgat’ta kamp programına devam edeceğiz. Bazı hazırlık maçları yaparak, takımımızı sezon öncesinde görmek istiyoruz. Eksikliklerimiz, aksayan yönlerimizi bu hazırlık maçlarında tespit edip, sezon öncesinde gidermeye çalışacağız’’ diye konuştu.