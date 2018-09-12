Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 16°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
92227
ALTIN
246.657
DOLAR
6.3453
STERLİN
8.2890
EURO
7.3784

Bozok’a Milli takviye

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde mücadele verecek olan Yozgat Bozokspor, kadrosunu genç milli oyuncularla takviye etti.

Bozok’a Milli takviye

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde mücadele verecek olan Yozgat Bozokspor, kadrosunu genç milli oyuncularla takviye etti.

12 Eylül 2018 Çarşamba 07:00
103 Okunma
Bozok’a Milli takviye

Geçen sezonki kadrosunu büyük oranda koruyan kırmızı siyahlı ekip, kadrosuna dahil ettiği 7 genç milli takım oyuncusuyla, ligde başarılı olabilmenin hesaplarını yapıyor. Antrenör Hüseyin Çelik, genç yeteneklerin takıma katılmasıyla farklı bir havanın takımda hakim olduğunu söyledi. Çelik, ‘’Kızılcahamam kampımız devam ediyor. Burada öncelikle genç yeteneklerimiz ile tecrübeli oyuncularımızın birbirlerine uyumunu, kaynaşmasını sağlıyoruz. Teknik, taktik çalışmaları yaparak, sezona hazırlanıyoruz’’ dedi.
Kızılcahamam kapının Cuma günü tamamlanacağını hatırlatan Antrenör Hüseyin Çelik, ‘’Daha sonra Yozgat’ta kamp programına devam edeceğiz. Bazı hazırlık maçları yaparak, takımımızı sezon öncesinde görmek istiyoruz. Eksikliklerimiz, aksayan yönlerimizi bu hazırlık maçlarında tespit edip, sezon öncesinde gidermeye çalışacağız’’ diye konuştu.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Çamlık’ta ince hesap
Çamlık’ta ince hesap
LiGE iYi BAŞLAYACAĞIZ!
LiGE iYi BAŞLAYACAĞIZ!
Zoru başaracağız
Zoru başaracağız
Burak, yuvaya döndü
Burak, yuvaya döndü
KAMP TAMAMLANIYOR
KAMP TAMAMLANIYOR
Bozok, güçleniyor
Bozok, güçleniyor

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim