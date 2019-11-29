Bozok yenilenecek

CHP Yozgat milletvekili Ali Keven, Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçe görüşmesinde Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ya ilettiği stadyum sözü ile ilgili cevap yazısının kendisine ulaştığını açıkladı. Keven, buna göre, mevcut stadyumun modernizasyonu için 28 milyon lira ödenek ayrıldığını, 2020'de ihaleye çıkılacağının belirtildiğini bildirdi. Keven, ''Tribün kapasitesinin 15 bin kişi olması için bir tadilat yapılacağı bilgisi edinildi. Ancak 28 milyon lira harcayıp mevcudu onarmak yerine uygun bir alana söz verildiği gibi 20 bin kişilik modern bir stadyum yapılmasını kamu kaynağının verimli kullanılması açısından tekrar önereceğiz. Çünkü bu şekilde FIFA standartlarında bir stadyuma sahip olursak ülkemizde yapılacak bir eleme maçına veya ulusal kupa maçlarına ev sahipliği yapabilecek konuma geliriz. Bu şekilde ilimize binlerce futbolsever gelebilecektir. Kupa maçlarının Yozgat'ta da oynanabilmesi için hep birlikte mücadele edeceğiz'' dedi.