BOZOK TURA HAZIRLANIYOR

Hentbol Erkekler Birinci Ligi’nde mücadele eden lider Yozgat Bozokspor’da takım kaptanı Burak Canlı, bu hafta sonu oynayacakları İstanbul Üniversitesi Spor Birliği müsabakasını kazanarak ligde şampiyonluğu matematiksel olarak ta garantileyeceklerine inandıklarını söyledi. Süper Lige çıkmayı garantileyen takımlarının asıl hedefinin şampiyonluk olduğunu vurgulayan Canlı, Yozgatspor ile birlikte bu sezon el ele verip bu şehre iki şampiyonluk birden yaşatmak istediklerini sözlerine ekledi. Yozgatspor takım kaptanı Burak Altunay ise, Yozgatspor olarak Pazar günü Ladik Belediyespor karşısında istemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını belirtti. Alınan bu mağlubiyetin şampiyonluk turunu engellemeyeceğini vurgulayan Altunay, ‘’Ladik Belediyespor karşısında aldığımız mağlubiyet sadece şampiyonluk turumuzu ertelememize neden oldu. Gönül isterdi ki geçen hafta şampiyonluk turu atalım, ama Turhalspor karşısında alacağımız üç puan ile Tokat’ta şampiyonluğumuzu ilan edip, Yozgat’ta oynayacağımız Sungurlu Belediyespor müsabakası ile de şampiyonluk turu atacağımıza inanıyoruz. Bu arada Ladik Belediyespor müsabakasında bizi desteklemeye gelen Yozgat Bozokspor takımına teşekkür ediyorum. Süper Lige çıkmayı garantileyen Yozgat Bozokspor’a yeni sezonda da başarılar diliyorum’’ dedi.