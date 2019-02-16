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BOZOK SPOR ZORLU MAÇA HAZIR

HENTBOL Erkekler 1’inci Ligi’ndeki temsilcimiz Yozgat Bozokspor, haftanın kritik maçında bugün Ankara Hentbol İhtisas Kulübü ile karşılaşacak.

BOZOK SPOR ZORLU MAÇA HAZIR

HENTBOL Erkekler 1’inci Ligi’ndeki temsilcimiz Yozgat Bozokspor, haftanın kritik maçında bugün Ankara Hentbol İhtisas Kulübü ile karşılaşacak.

16 Şubat 2019 Cumartesi 07:00
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BOZOK SPOR ZORLU MAÇA HAZIR

Hentbol Erkekler Birinci Liginde şampiyonluk mücadelesi veren Yozgat Bozokspor, deplasmanda karşılaşacağı Ankara Hentbol İhtisas Kulübü maçının hazırlıklarını tamamladı. Sabah saatlerinde Ankara’ya hareket edecek olan kırmızı siyahlı takımda sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha aşmanın hesaplarını yapan kırmızı siyahlı takım, Ankara Hentbol İhtisas Kulübü’nü yenerek liderliğini pekiştirmek istiyor. Ankara Prof. Dr. Yaşam Sevim Spor Salonu’nda Saat: 15.00’da başlayacak müsabakayı Manisa bölgesinden Fuat Çam Kocaeli bölgesinden Yüksek Çalkuç yönetecek. Zorlu maçta Kocaeli bölgesi Ramazan Aydın gözlemci olarak görev yapacak. Ligde oynadığı 14 maçta 12 galibiyet bir beraberlik ve bir mağlubiyet çıkaran kırmızı siyahlılar 25 puanla lider durumda bulunuyor. Ankara Hentbol İhtisas Kulübü ile 15 maçta 12 galibiyet ve 3 mağlubiyet ile 24 puanla ikinci sırada yer alıyor. Yozgat Bozokspor Kulüp Başkanı Cenker Doğan, rakibin ligin güçlü ekiplerinden olduğunu belirterek, ilk yarıda mağlup ettikleri Ankara temsilcisine rövanşı vermek istemediklerini söyledi. Ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yaptıklarının altını çizen Doğan, oynadıkları üç maçı da kazanarak liderlik koltuğuna oturduklarını ifade etti. Doğan, “Deplasmanda oynayacağımız kritik maç üst sıraları yakından ilgilendiriyor. Süper Lig mücadelesi veren iki takımın karşılaşması seyir zevki vereceğine inanıyorum. Biz şampiyon olarak Süper Lige çıkmak istiyoruz. Bu maçı kazanarak önemli bir engeli daha aşmış olacağız” dedi.
Doğan,  Ankara’da yaşayan Yozgatlıları da maça davet etti.
 

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