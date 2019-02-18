BOZOK SON ANDA

Maç, 37-37 tamamlandı. Haftanın sonucu merakla beklenen müsabakasında adeta nefesler tutuldu. Çekişmeli ve seyir zevki yüksek geçen müsabakada Ankara Hentbol İhtisas’tan Ömer Aslan ve Yozgat Bozokspor’dan Jovan Talevski maçın kaderini belirleyen isimler oldu. Ankara Prof. Dr. Yaşam Sevim Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı Manisa bölgesinden Fuat Çam, Kocaeli bölgesinden Yüksek Çalkuç yönetti. Müsabakada her iki takımda agresif savunma yaptı. Karşılıklı gollerle geçen ilk dakikalarda takımlar birbirine üstünlük kuramadı. Oldukça çekişmeli geçen müsabaka seyir zevki açısından üst düzeyde geçti. Müsabakanın 15’inci dakikası 9-9 ile geçildi. 24’üncü dakikada skor 13-13’e geldi. Yozgat Bozokspor müsabakanın ilk yarısını 15-16 önde kapattı. İkinci yarıya ev sahibi takım Ankara Hentbol İhtisas daha etkili başladı. Savunmada agresif kalarak, kırmızı siyahlılara gol izni vermeyen Ankara ekibi 40’ıncı dakikada 25-22 öne geçti. Müsabakanın 50’inci dakikasında Ankara ekibi skoru 32-26’ya çıkartıp, farkı açtı. Müsabakanın son 10 dakikasına ağırlığını koyan kırmızı siyahlılar farkı eriterek eşitliği sağladı. Son dakikaları çekişmeli geçen müsabaka 37-37 tamamlandı. Ankara Hentbol İhtisas’tan H. Berke Demiroğulları, Çağrı Aydın, Hüseyin Pamuk, Yozgat Bozokspor’dan Taha Berk Başakın, Jovan Talevski sarı kart gördü. Ankara temsilcisinden Ömer Aslan, H. Berke Demiroğulları, Çağrı Aydın, Özkan Karaboğa ve Hüseyin Pamuk, Yozgat Bozokspor’dan Jovan Talevski, Alihan Bayraktar, Taha Berk Başakın, Şenol Uğuz, iki dakika cezası aldı. Ankara Hentbol İhtisas Kulübü’nden Ömer Aslan attığı 15 golle müsabakanın en skorer ismi oldu. Yozgat Bozokspor’dan Jovan Talevski 10 gol kaydederken, Dmytro Turchenko 8 golle takımına katkı sağladı. Ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Yozgat Bozokspor 35-28 kazanmıştı.

