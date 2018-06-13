Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 18°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
95307
ALTIN
191.491
DOLAR
4.5723
STERLİN
6.1457
EURO
5.3832

BOZOK, SEÇiMi BEKLiYOR

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde mücadelesini sürdürecek olan Yozgat Bozokspor, 24 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek seçimlerin ardından yeni sezon hazırlıklarına başlama kararı aldı.

BOZOK, SEÇiMi BEKLiYOR

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde mücadelesini sürdürecek olan Yozgat Bozokspor, 24 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek seçimlerin ardından yeni sezon hazırlıklarına başlama kararı aldı.

13 Haziran 2018 Çarşamba 07:00
10 Okunma
BOZOK, SEÇiMi BEKLiYOR

Kulüp Başkanı Cenker Doğan, Yozgat Bozokspor’a sponsor olmak isteyen bazı firmaların bulunduğunu belirterek, ‘’Firmalarla görüşmelerimiz devam ediyor. Ancak, seçim telaşı nedeniyle daha sonra konu netlik kazanacak. Sponsor firmanın talebine göre takım şekillenecek. Şampiyonluk ve sonrasında Süper Lig’de mücadele verecek bir ekip oluşturabiliriz. Mevcut kadromuza yapacağımız takviye ile belirlenen hedefe gideriz. Her şey sponsor olacak firma ile yapılacak görüşmeler sonrasında ortaya çıkacaktır’’ dedi.
Yozgat Bozokspor Başkanı Cenker Doğan, kulüp olarak önümüzdeki 5 yılı kapsayan projenin sponsorluk anlaşmasının bir engelinin olmadığına da vurgu yaparak, ‘’A takımımızın başarısı 5 yıllık planımızın daha kısa vadede sonuç vermesine vesile olacaktır. Amacımız Yozgat’ı hentbol sporunun merkezi haline getirmek. Buradan yetişecek gençlerimizi milli takıma taşımaktır. ASP Kız takımımız da lige çıktı. Hem kadın hem de erkek takımlarımızın başarısı altyapıda da hareketlilik yaratacak, altyapıdan yetişen sporcular bu takımlarımızda kendilerini gösterme imkanı elde edeceklerdir. Bu bizim için önemli bir kazanç olacak, milli takımda Yozgat'ın çocukları olacaktır ’’ diye konuştu.
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Jovan tanıtıma devam ediyor
Jovan tanıtıma devam ediyor
Yemenoğlu penaltılar ile
Yemenoğlu penaltılar ile
YOZGAT, GEÇMiŞiNi ARIYOR!
YOZGAT, GEÇMiŞiNi ARIYOR!
Kuşak Heyecanı
Kuşak Heyecanı
Yemenoğlu Takdir Aldı
Yemenoğlu Takdir Aldı
Kayaalp ödüllendirildi
Kayaalp ödüllendirildi

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim