BOZOK, SEÇiMi BEKLiYOR

Kulüp Başkanı Cenker Doğan, Yozgat Bozokspor’a sponsor olmak isteyen bazı firmaların bulunduğunu belirterek, ‘’Firmalarla görüşmelerimiz devam ediyor. Ancak, seçim telaşı nedeniyle daha sonra konu netlik kazanacak. Sponsor firmanın talebine göre takım şekillenecek. Şampiyonluk ve sonrasında Süper Lig’de mücadele verecek bir ekip oluşturabiliriz. Mevcut kadromuza yapacağımız takviye ile belirlenen hedefe gideriz. Her şey sponsor olacak firma ile yapılacak görüşmeler sonrasında ortaya çıkacaktır’’ dedi.

Yozgat Bozokspor Başkanı Cenker Doğan, kulüp olarak önümüzdeki 5 yılı kapsayan projenin sponsorluk anlaşmasının bir engelinin olmadığına da vurgu yaparak, ‘’A takımımızın başarısı 5 yıllık planımızın daha kısa vadede sonuç vermesine vesile olacaktır. Amacımız Yozgat’ı hentbol sporunun merkezi haline getirmek. Buradan yetişecek gençlerimizi milli takıma taşımaktır. ASP Kız takımımız da lige çıktı. Hem kadın hem de erkek takımlarımızın başarısı altyapıda da hareketlilik yaratacak, altyapıdan yetişen sporcular bu takımlarımızda kendilerini gösterme imkanı elde edeceklerdir. Bu bizim için önemli bir kazanç olacak, milli takımda Yozgat'ın çocukları olacaktır ’’ diye konuştu.

