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Bozok, rövanşı aldı

ERKEKLER Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele veren Yozgat Bozokspor, zorlu İzmir deplasmanında Karşıyaka Belediyesi’ni 31-35 yenerek, rövanşı aldı.  

Bozok, rövanşı aldı

ERKEKLER Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele veren Yozgat Bozokspor, zorlu İzmir deplasmanında Karşıyaka Belediyesi’ni 31-35 yenerek, rövanşı aldı.  

26 Mart 2018 Pazartesi 07:00
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Bozok, rövanşı aldı

İzmir Zühtü Işıl Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Isparta Bölgesinden Orhan Karabulut ve Aydın bölgesinden Soner Yücel Çelik yönetti. Muğla bölgesinden Recayi Gülhan karşılaşmada gözlemci olarak görev aldı. Maçın ilk dakikalarından itibaren rakibine üstünlüğünü kabul ettiren temsilcimiz agresif savunma ile rakibine gol izni vermezken, hızlı hücumlarla skor üstünlüğünü yakaladı. Karşılaşmanın ilk yarısında rakibine karşı daha etkili olan temsilcimiz soyunma odasına 15-18 üstünlükle gitti. Gol düellosu ikinci yarıda da devam etti. Büyük çekişme içinde geçen son dakikalara girildiğinde skor üstünlüğünü yakalayan temsilcimiz rakibinin oyun kurmasına izin vermedi. Yozgat Bozokpor 31-35 üstünlükle ayrılarak puanını 19’a yükseltti ve 5’inci sıraya çıktı. Yozgat Bozokspor’da kaleci Akın Cera ve Emre Bilgin karşılaşmaya damga vuran isimlerden oldular.
 

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