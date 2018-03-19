BOZOK RÖVANŞI ALDI

Temsilcimiz maçı 33-31 kazandı. Hentbol Erkekler Birinci Ligi’nde ilk 6 takım içerisinde yer almayı hedefleyen kırmızı siyahlılar rakibine rövanşı vermedi. Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmalı Sivas bölgesinden Halil Kılıç ve Hamza Sükan yönetti. Ankara bölgesinden Nihat Dehneliler müsabakada gözlemci olarak görev aldı. Müsabakanın ilk dakikalarında konuk ekip etkili olmaya çalıştı. Hızlı hücumlarla gol bulan konuk ekip, temsilcimizin top kayıplarından yararlanarak skor üstünlüğünü eline aldı. Konuk ekip ilk dakikalardan itibaren agresif savunma yaparak Yozgat Bozokspor’a oyun kurmasına izin vermedi. Karşılaşmanın 5’inci dakikası konuk takımın 4-2 üstünlüğü ile geçildi. 10’uncu dakikayı konuk ekip 7-5 önde geçerken, Yozgat Bozokspor oyuna ağırlığını koyarak yakaladığı seri ile 145’inci dakikada 9-8 öne geçti. Karşılıklı gollerle geçen mücadelenin ilk yarısını Yozgat Bozokspor 17-15 önde tamamladı. Müsabakanın ikinci yarısına da hızlı başlayan Yozgat Bozokspor 35’inci dakikayı 20-18 önde kapatırken, 40’ıncı dakikayı 24-20, 45’inci dakikayı 27-22, 50’inci dakikayı 30-23 ile gecikti. Müsabakanın son 10 dakikasında rotasyon uygulayan kırmızı siyahlılar genç oyunculara şans verdi. 55’inci dakikayı 32-26 öne kapatan kırmızı siyahlılar maçı da 33-31 kazandı. Yozgat Bozokspor’dan Emre Bilgin, Enes Bulut, Çağrı Aydın, konuk İstanbul Üniversitesi Spor Birliği’nden ise Kaan Küçük, Mert Demir,Buğra Arman sarı kart gördü. Yozgat Bozokspor’an Burak Canlı ve Akın Bektaş İstanbul Üniversitesi Spor Birliği’nden ise Buğra Arman, Alperen Arabacı ve Atıl Şekercioğlu 2 dakika cezası aldı.