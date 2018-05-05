BOZOK, LiDERi BEKLiYOR

Ligin ilk yarısında mağlup olduğu rakibinde rövanşı almak isteyen kırmızı siyahlı ekip yaptığı son antrenman sonrasında maç saatine bekleyeme başladı. Yozgat Bozokspor Antrenörü Hacı Hüseyin Çelik, bugün Batman Belediyespor ile çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Güçlü rakipleri karşısında sahaya mutlak galibiyet parolası ile çıkacaklarını dile getiren genç Antrenör, ‘’Süper Lig’e çıkmayı haftalar öncesinden garantileyen lider Batman Belediyespor karşısında iyi bir oyun ortaya koyup sahadan galibiyet ile ayrılıp ligin ilk yarısındaki müsabakanın rövanşını almak istiyoruz. Bunu yapabilecek güce sahibiz ve ben takımıma güveniyorum. Ligin en güçlü takımlarından bir tanesiyiz ve rakibimizi de yenebilecek düzeydeyiz. Ligin en rahat iki takımın bu karşılaşmasında umarım gülen taraf biz oluruz’’ dedi.