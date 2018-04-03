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Bozok Kayseri yolcusu

YOZGAT Amatör Küme U16 Futbol Lig’ini şampiyon olarak tamamlayan Yemenoğlu Bozokspor, Perşembe günü Kayseri’nin ev sahipliğinde başlayacak olan grup müsabakalarına katılmak için yarın yola çıkacak.

Bozok Kayseri yolcusu

YOZGAT Amatör Küme U16 Futbol Lig’ini şampiyon olarak tamamlayan Yemenoğlu Bozokspor, Perşembe günü Kayseri’nin ev sahipliğinde başlayacak olan grup müsabakalarına katılmak için yarın yola çıkacak.

03 Nisan 2018 Salı 07:00
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Bozok Kayseri yolcusu

Yozgat’ta düzenlenen müsabakalarda tüm rakiplerini yenerek grup müsabakalarına katılmaya hak kazanan Yemenoğlu Bozokspor Kayseri’de Adana, Konya, Sivas, Malatya, Elazığ takımları ile karşı karşıya gelecek. Yemenoğlu Bozokspor Antrenörlerinden Bayram Özkan, U16 Futbol Lig’inde Yozgat şampiyonu olarak Kayseri’de düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası birinci kademe müsabakalarına katılma hakkı elde ettiklerini hatırlattı. Perşembe günü başlayacak olan müsabakalarda çok güçlü takımların yer aldığını söyleyen Bayram, ‘’Yarın Kayseri’ye gideceğiz ve teknik toplantıya katılacağız. Umarım uyu bir kura çekeriz ve bu gruptan şampiyon olarak ikinci kademe müsabakalarına yükseliriz. İyi bir takımımız var ve Kayseri’de başarılı olacağımıza inanıyorum’’ dedi. 

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