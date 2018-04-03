Bozok Kayseri yolcusu

Yozgat’ta düzenlenen müsabakalarda tüm rakiplerini yenerek grup müsabakalarına katılmaya hak kazanan Yemenoğlu Bozokspor Kayseri’de Adana, Konya, Sivas, Malatya, Elazığ takımları ile karşı karşıya gelecek. Yemenoğlu Bozokspor Antrenörlerinden Bayram Özkan, U16 Futbol Lig’inde Yozgat şampiyonu olarak Kayseri’de düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası birinci kademe müsabakalarına katılma hakkı elde ettiklerini hatırlattı. Perşembe günü başlayacak olan müsabakalarda çok güçlü takımların yer aldığını söyleyen Bayram, ‘’Yarın Kayseri’ye gideceğiz ve teknik toplantıya katılacağız. Umarım uyu bir kura çekeriz ve bu gruptan şampiyon olarak ikinci kademe müsabakalarına yükseliriz. İyi bir takımımız var ve Kayseri’de başarılı olacağımıza inanıyorum’’ dedi.