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Bozok iyi başladı, kötü bitirdi

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi'nde Yozgat Bozokspor, konuk ettiği Batman Belediyespor ile oynadığı karşılaşmaya iyi başlayıp, ilk yarısını başa baş götürdüğü maçı 29-37 yenik tamamladı.

Bozok iyi başladı, kötü bitirdi

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi'nde Yozgat Bozokspor, konuk ettiği Batman Belediyespor ile oynadığı karşılaşmaya iyi başlayıp, ilk yarısını başa baş götürdüğü maçı 29-37 yenik tamamladı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 07:00
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Bozok iyi başladı, kötü bitirdi

Batman Belediyespor, aldığı galibiyetle ligi lider olarak tamamladı. Ligde son haftayı BAY geçirecek olan kırmızı beyazlılar Yozgat deplasmanında farklı galibiyete ulaştı. Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda oynanan maçı Sivas bölgesinden Halil Kılıç, Hamza Sükan yönetti.  Karşılaşmaya her iki tarafta iyi başladı. İlk dakikalarda ve ilk yarının önemli bölümünde karşılıklı ataklarla skor dengede kaldı. Agresif savunma ve hızlı hücumlar yaparak etkili olmaya çalışan konuk ekip ilk 5 dakikayı 2-3 önde geçti. Yozgat Bozokspor 10. dakikada oyunu dengeleyerek, 6-6’lık skora yakaladı. Karşılıklı gollerin atıldığı ilk 15 dakika konuk takımın 9-10 üstünlüğü ile tamamlandı. Batman Belediyespor bu dakikadan sonra oyuna ağırlığını koydu ve 20. dakikadan itibaren farkı açmaya başladı. Batman temsilcisi ilk yarıyı 15-21 önde tamamladı. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Batman Belediyespor 35. dakikadan sonra farkı açtı. 40. dakika 21-26 ile geçilirken, 45. dakika 22-30, 50. dakika 24-32, 55. dakika 25-35 tamamlandı. Batman Belediyespor maçı 29-37 kazandı. Karşılaşma sonrasında Batman Belediyespor şampiyonluk coşkusunu, desteklemeye gelen taraftarlarıyla birlikte kutladı.

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