BOZOK iYi BAŞLADI

ERKEKLER Hentbol Erkekler 1’inci ligi ilk hafta karşılaşmasında temsilcimiz Yozgat Bozokspor, deplasmanda Tokat Gençlikspor’u 23-24 yendi. Ligde hedefini Süper Lig olarak belirleyen Yozgat Bozokspor, deplasmanda Tokat Gençlikspor ile karşılaştı. Ali Yücel Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Arif Ilkım ve Cemal Eyinc yönetti. Turgut Demirkan’ın gözlemci olarak görev aldığı mücadelede temsilcimiz oldukça üstün bir oyun sergiledi. Kırmızı siyahlı ekibimiz mücadelenin ilk devresini 13-15 önde kapattı. Mücadelenin ikinci yarısı da karşılıklı ataklarla geçti. Kırmızı siyahlı temsilcimiz karşılaşmaya ağırlığını koydu ve sahadan 23-24 galip ayrıldı. Tokat Gençlikspor’dan Onur Taş, Murat Yılmaz, Mert Özdemir, Fatih Düzenli, Ekrem Tüfekçidere, Yozgat Bozokspor Taha Berk Başakın iki dakika cezası aldılar. Temsilcimiz Yozgat Bozokspor’da üç kez iki dakika cezası olan Taha Berk Başakın 42. Dakika kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Tokat Gençlikspor’dan Onur Taş, Murat Yılmaz ve Öztürk Ahmet Buhur, Yozgat Bozokspor’dan ise Şenol Uğuz sarı kart gördüler. Sezonun ilk müsabakasında en skorer isim 8 golle Tokat Gençlikspor’dan Abdullah Develi oldu. Yozgat Bozokspor’dan Jovan Talevski 6 golle takımına katkı sağladı. Yozgat Bozokspor, ligin ikinci haftasında Aydın PTTspor ile kendi sahasında karşılaşacak.