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BOZOK iYi BAŞLADI

ENTBOL Erkekler Birinci Ligi'nde bu sezon şampiyonluk mücadelesi vermek üzere kadrosunu güçlendiren, genç milli takımda forma giyen 7 oyuncuyu kadrosuna dahil eden Yozgat Bozokspor, sezun ilk haftasında deplasmanda Tokat ekibini tek sayı ile yenerek, lige iyi başlangıç yaptı. Kırmızı siyahlı ekibin Başkanı Cenker Doğan, lige iyi başlangıç yapmanın önemli olduğunu belirterek, ''Genç yeteneklerle tecrübeli oyuncularımızın bir birleriyle daha iyi kaynaşabilmesi için bu tip maçlardan galibiyetle ayrılmak önemli. Kazandığımız için mutluyuz. Önemli olan kazanmaktı. Oyuncularımız sahada gereğini yaptı, hhaklı bir galibiyet aldılar'' dedi.

BOZOK iYi BAŞLADI

ENTBOL Erkekler Birinci Ligi'nde bu sezon şampiyonluk mücadelesi vermek üzere kadrosunu güçlendiren, genç milli takımda forma giyen 7 oyuncuyu kadrosuna dahil eden Yozgat Bozokspor, sezun ilk haftasında deplasmanda Tokat ekibini tek sayı ile yenerek, lige iyi başlangıç yaptı. Kırmızı siyahlı ekibin Başkanı Cenker Doğan, lige iyi başlangıç yapmanın önemli olduğunu belirterek, ''Genç yeteneklerle tecrübeli oyuncularımızın bir birleriyle daha iyi kaynaşabilmesi için bu tip maçlardan galibiyetle ayrılmak önemli. Kazandığımız için mutluyuz. Önemli olan kazanmaktı. Oyuncularımız sahada gereğini yaptı, hhaklı bir galibiyet aldılar'' dedi.

24 Eylül 2018 Pazartesi 07:00
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BOZOK iYi BAŞLADI

ERKEKLER Hentbol Erkekler 1’inci ligi ilk hafta karşılaşmasında temsilcimiz Yozgat Bozokspor, deplasmanda Tokat Gençlikspor’u 23-24 yendi.  Ligde hedefini Süper Lig olarak belirleyen Yozgat Bozokspor, deplasmanda  Tokat Gençlikspor ile karşılaştı. Ali Yücel Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Arif Ilkım ve Cemal Eyinc yönetti. Turgut Demirkan’ın gözlemci olarak görev aldığı mücadelede temsilcimiz oldukça üstün bir oyun sergiledi. Kırmızı siyahlı ekibimiz mücadelenin ilk devresini 13-15 önde kapattı. Mücadelenin ikinci yarısı da karşılıklı ataklarla geçti. Kırmızı siyahlı temsilcimiz karşılaşmaya ağırlığını koydu ve sahadan 23-24 galip ayrıldı. Tokat Gençlikspor’dan Onur Taş, Murat Yılmaz, Mert Özdemir, Fatih Düzenli, Ekrem Tüfekçidere, Yozgat Bozokspor Taha Berk Başakın iki dakika cezası aldılar. Temsilcimiz Yozgat Bozokspor’da üç kez iki dakika cezası olan   Taha Berk Başakın 42. Dakika kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Tokat Gençlikspor’dan Onur Taş, Murat Yılmaz ve Öztürk Ahmet Buhur, Yozgat Bozokspor’dan ise Şenol Uğuz sarı kart gördüler. Sezonun ilk müsabakasında en skorer isim 8 golle Tokat Gençlikspor’dan Abdullah Develi oldu. Yozgat Bozokspor’dan Jovan Talevski 6 golle takımına katkı sağladı. Yozgat Bozokspor, ligin ikinci haftasında Aydın PTTspor ile kendi sahasında karşılaşacak.

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