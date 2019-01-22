Bozok Aydın’a yöneldi

Antrenör Hacı Hüseyin Çelik, lige verilen bir haftalık arada takımının antrenmanlarına devam ettiğini söyledi. Bugün itibariyle de Cumartesi günü deplasmanda Aydın PTT ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarına başladıklarını dile getiren Çelik, ‘’Cuma gününe kadar takımımız ile antrenman yaptık. Hafta sonu iki günlük izin verdikten sonra dün itibariyle yeniden çalışmalarımıza başladık. Cumartesi günü Aydın PTT takımı ile çok zor bir müsabakaya çıkacağız ve bugüne kadar hazırlıklarımız yoğun bir şekilde sürecek’’ dedi.