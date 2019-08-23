Bozdağ’dan Boğazlıyan turu

Bozdağ, Boğazlıyan ilçe merkezinde Ticaret Odası, Ticaret Borsası, Ziraat Odası, Esnaf Odası ile Belediye Başkanı ve ilçede faaliyetini sürdüren bakır ve gözlük çerçevesi imalatı yapan işletmeyi ziyaret edip, bilgi aldı. Sırçalı Belediye Başkanı Ferit Koçyiğit, Yamaçlı’da Belediye Başkanı Şaban Usta Altıntaş, Ovakent Belediye Başkanı Yusuf Büyük ile Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar’dan belediye çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret eden Bozdağ, Oda Başkanı Öcal Öcalan ile görüştü, muhtarlarla bir araya geldi. Bozdağ, Yozgat İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı ile birlikte katıldığı toplantıda, muhtarların sorunlarını dinledi, beklentileri hakkında bilgiler aldı. Milletvekili Bekir Bozdağ, seçimlerin üzerinden yaklaşık 5 ay geçmesine karşın, muhtarlarla bir araya gelme imkanı bulamadıklarını hatırlattı, Yozgat’ta bu seçimde muhtarlardan yüzde 65’inin bir değişim yaşandığını söyledi, muhtarlara başarı dileğinde bulundu. Toplantı sonrasında Boğazlıyan Ziraat Odası’nı ziyaret edip, Başkan Hüseyin Demiroğlu ile görüşen Bozdağ, Boğazlıyan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Nuri Erkoç’tan da çalışmaları hakkında bilgiler aldı.