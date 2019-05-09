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BOLU’YA YERLEŞTiLER

TFF Üçüncü Ligi’ne yükselme Play-Off İkinci kademe müsabakası oynayacak olan Yozgatspor, Bolu’ya gitti.

BOLU’YA YERLEŞTiLER

TFF Üçüncü Ligi’ne yükselme Play-Off İkinci kademe müsabakası oynayacak olan Yozgatspor, Bolu’ya gitti.

09 Mayıs 2019 Perşembe 00:00
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BOLU’YA YERLEŞTiLER

Akşehirspor ile Bolu’da TFF Üçüncü Ligi’ne çıkmak için karşı karşıya gelecek olan kırmızı siyahlı ekip, dün sabah saatlerinde otobüs ile Bolu’ya gitti. Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş gözetiminde Bolu’da ilk antrenmanına çıkan kırmızı siyahlı ekip Akşehirspor’u yenerek bu sefer Üçüncü Lige çıkmak istiyor. Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, Pazar günü Bolu’da Akşehirspor ile TFF Üçüncü Ligi’ne yükselmek için çok önemli bir müsabaka oynayacaklarını söyledi. Bu zor müsabakada bu kez işlerini şansa bırakmak istemediklerini dile getiren kırmızı siyahlı ekibin patronu İbrahim Baş, ‘’Bu müsabakaya iyi hazırlanacağız ve güçlü rakibimiz yeneceğiz. Müsabakanın oynanacağı Bolu iline dün geldik ve ayağımızın tozu ile de ilk antrenmanımızı yaptık. Cumartesi gününe kadar Akşehirspor ile oynayacağımız müsabakanın hazırlıklarını sürdüreceğiz ve daha sonra maç saatini beklemeye koyulacağız’’ dedi. 

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