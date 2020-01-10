Boks kursu açılıyor

Boğazlıyan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından paylaşılan duyuruda, Boğazlıyan Belediyesi tarafından açılacak olan kursun 8, 9, 10, 11 yaş kategorisinde olacağı bildirildi. Başvuruların Gençlik İlçe ve Spor İlçe Müdürlüğünü yapılacağı bildirilirken, İlçe stadyumunda yapılacak olan kursların hafta içi her gün okul saatleri sonrası gerçekleştirileceği bildirildi. Kursların ücretsiz olduğu ve bayanlardan talep olması durumunda ise egzersiz programlarının da yapılacağı kaydedildi.