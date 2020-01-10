Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -4°
parçalı az bulutlu
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
117990
ALTIN
292.770
DOLAR
5.8623
STERLİN
7.6798
EURO
6.5101

Boks kursu açılıyor

BİRÇOK şampiyon boksör yetiştiren Boğazlıyan’da belediye tarafından boks kursu açılıyor.

Boks kursu açılıyor

BİRÇOK şampiyon boksör yetiştiren Boğazlıyan’da belediye tarafından boks kursu açılıyor.

10 Ocak 2020 Cuma 03:52
Boks kursu açılıyor

Boğazlıyan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından paylaşılan duyuruda, Boğazlıyan Belediyesi tarafından açılacak olan kursun 8, 9, 10, 11 yaş kategorisinde olacağı bildirildi. Başvuruların Gençlik İlçe ve Spor İlçe Müdürlüğünü yapılacağı bildirilirken, İlçe stadyumunda yapılacak olan kursların hafta içi her gün okul saatleri sonrası gerçekleştirileceği bildirildi. Kursların ücretsiz olduğu ve bayanlardan talep olması durumunda ise egzersiz programlarının da yapılacağı kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
Boks Kursu Açılıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
OKULLARA SPOR MALZEMESi
OKULLARA SPOR MALZEMESi
Sporcular ödüllendirildi
Sporcular ödüllendirildi
Yokluk içinde Play-Off mücadelesi
Yokluk içinde Play-Off mücadelesi
ŞAMPiYONLAR MAKAMDA
ŞAMPiYONLAR MAKAMDA
Sorgun’da hazırlıklara devam
Sorgun’da hazırlıklara devam
Futsal’da bozulmadıgelenek
Futsal’da bozulmadıgelenek
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim