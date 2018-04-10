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BiZ BiZE KALDIK!

SPOR toto Bölgesel Amatör Lig’deki mücadelesini tamamlayan Yozgatspor, Sorgun Belediyespor ile oynayacağı baraj maçının hazırlıklarına bugün Bozok stadında yapacağı antrenman ile başlayacak.

BiZ BiZE KALDIK!

SPOR toto Bölgesel Amatör Lig’deki mücadelesini tamamlayan Yozgatspor, Sorgun Belediyespor ile oynayacağı baraj maçının hazırlıklarına bugün Bozok stadında yapacağı antrenman ile başlayacak.

10 Nisan 2018 Salı 07:00
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BiZ BiZE KALDIK!

Teknik direktör Aydın Yavuz gözetiminde çalışacak olan kırmızı siyahlı ekip, baraj müsabakasında Sorgun Belediyespor’u yenerek takımı ligde bırakmak istiyor. Lige mutlak şampiyonluk parolası ile başlayan sezon içiresinde birkaç kez ayağına gelen şampiyonluk fırsatını geri tepen Yozgatspor, kümede kalabilmek için Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i şampiyonu Sorgun Belediyespor ile baraj müsabakası oynayacak. Kritik müsabakanın hazırlıkları için bugün kendi tesislerinde toplanacak olan Yozgatsporlu oyuncular saat 15.00’da Bozok stadında taktik antrenmanı yapacak.  Yozgatspor teknik direktörü Aydın Yavuz, bu hafta ligde var olma müsabakasına çıkacaklarını söyledi. Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i şampiyonu Sorgun Belediyespor ile baraj maçı oynayacaklarını hatırlatan Yavuz, ‘’Normal sezonu 3’uncu sırada tamamladık. Şimdi Sorgun Belediyespor ile çok kritik bir müsabakaya çıkacağız. Mağlubiyeti kesinlikle aklımıza getirmiyoruz. Yozgat şampiyonunu yenip Bölgesel Amatör Lig’e önümüzdeki sezonda devam etmek istiyoruz’’ dedi. 

Son Güncelleme: 09.04.2018 19:57
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