Biz bir ekibiz

Kırmızı siyahlı ekibin teknik patronu, malzemecisinden teknik ekibine kadar Yozgatspor’un komple bir takım olduğunu ve elde edilecek başarının da hep birlikte elde edileceğini belirtti.

İyi bir takım olduklarını ve sezon sonunda başarının geleceğine inandığını dile getiren Yavuz, ‘’Yozgatspor olarak güzel bir arkadaşlık ortamı yakaladık bu da maçlara yansıyacağını düşünüyorum’’ dedi.