Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -4°
kapalı
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
116856
ALTIN
160.984
DOLAR
3.7699
STERLİN
5.2433
EURO
4.6154

Biz bir ekibiz

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor da teknik direktör Aydın Yavuz, kendilerinin masöründen malzemecisine kadar bir ekip olduklarını söyledi.

Biz bir ekibiz

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor da teknik direktör Aydın Yavuz, kendilerinin masöründen malzemecisine kadar bir ekip olduklarını söyledi.

19 Ocak 2018 Cuma 07:00
5 Okunma
Biz bir ekibiz

Kırmızı siyahlı ekibin teknik patronu, malzemecisinden teknik ekibine kadar Yozgatspor’un komple bir takım olduğunu ve elde edilecek başarının da hep birlikte elde edileceğini belirtti.
İyi bir takım olduklarını ve sezon sonunda başarının geleceğine inandığını dile getiren Yavuz, ‘’Yozgatspor olarak güzel bir arkadaşlık ortamı yakaladık bu da maçlara yansıyacağını düşünüyorum’’ dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Kayaalp, Tuna’yı ziyaret etti
Kayaalp, Tuna’yı ziyaret etti
Sorgun’un altyapısı sağlam
Sorgun’un altyapısı sağlam
Çalışmaya devam...
Çalışmaya devam...
Yeni transferler beğenildi
Yeni transferler beğenildi
Daha çok oynamak istiyorlar
Daha çok oynamak istiyorlar
Kaptana ilgi büyük
Kaptana ilgi büyük

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim