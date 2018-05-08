Birinci Amatöre son bilet

Hafta sonu oynanan müsabakalar sonunda A grubunda lider Çekerek Belediyespor’u 5-1 yenen Yozgat Sarayspor ile B grubunda haftayı Şefaatli Belediyespor’un ligden ihraç edilmesinden dolayı 3-0 hükmen galibiyet ile tamamlayan Çiğdemlispor Play-Off müsabakasında karşı karşıya gelecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan müsabakada kazanan taraf önümüzdeki sezon Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Lig’inde mücadele edecek. Bu zor karşılaşmanın oynanacağı saha ve tarih ise Yozgat Futbol İl Temsilciliği tarafından önümüzdeki günlerde belirlenecek.