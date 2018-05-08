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Birinci Amatöre son bilet

YOZGAT İkinci Amatör Küme Futbol Lig’i hafta sonu oynanan müsabakalar sonrasında tamamlanırken, gruplarını ikinci sırada bitiren Yozgat Sarayspor ile Çiğdemlispor Play-Off müsabakasında Birinci Amatör Küme Futbol Lig’ine kalan son bileti kapmak için mücadele edecek.

Birinci Amatöre son bilet

YOZGAT İkinci Amatör Küme Futbol Lig’i hafta sonu oynanan müsabakalar sonrasında tamamlanırken, gruplarını ikinci sırada bitiren Yozgat Sarayspor ile Çiğdemlispor Play-Off müsabakasında Birinci Amatör Küme Futbol Lig’ine kalan son bileti kapmak için mücadele edecek.

08 Mayıs 2018 Salı 07:00
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Birinci Amatöre son bilet

Hafta sonu oynanan müsabakalar sonunda A grubunda lider Çekerek Belediyespor’u 5-1 yenen Yozgat Sarayspor ile B grubunda haftayı Şefaatli Belediyespor’un ligden ihraç edilmesinden dolayı 3-0 hükmen galibiyet ile tamamlayan Çiğdemlispor Play-Off müsabakasında karşı karşıya gelecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan müsabakada kazanan taraf önümüzdeki sezon Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Lig’inde mücadele edecek. Bu zor karşılaşmanın oynanacağı saha ve tarih ise Yozgat Futbol İl Temsilciliği tarafından önümüzdeki günlerde belirlenecek. 

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