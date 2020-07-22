Birinci Amatöre çıktılar

Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hakan Bektaş, geçtiğimiz sezon ligden düşen Sarayspor, Paşaköyspor ve ligde yer almayan Yozgat İl Özel İdarespor takımlarının yeni sezonda Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Lig’inde mücadele edeceğini söyledi. Ayrıca liglerde Türkiye Futbol Federasyon’unda tescilini yaptıracak veya yaptırmak isteyen takımları da yeni sezonda aralarında görmek istediklerini dile getiren Bektaş, ‘’Yeni kulüp oluşturup ligimizde müracaat etmek isteyen takımlarımızı TFF’de tescillerini yaptırdıktan sonra federasyonumuza bekliyoruz’’ dedi.