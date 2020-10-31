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BiRi iÇERiDE DiĞERi DEPLASMANDA

YOZGAT’ı Liglerde temsil eden Yozgatspor yarın deplasmanda İskenderunspor ile karşı karşıya gelirken, Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ise bugün Antalya Gazispor’u konuk edecek.

31 Ekim 2020 Cumartesi 00:32
BiRi iÇERiDE DiĞERi DEPLASMANDA

Misli.com Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden temsilcimiz Yozgatspor, Hatay deplasmanından üç puan ile dönmeyi hedefliyor. Mardin Fosfatspor karşısında aldığı galibiyetin morali ile İskenderunspor deplasmanına çıkacak olan kırmızı siyahlı ekip güçlü rakibini yenerek ligde bir seri yakalamanın hesaplarını yapıyor. Kadınlar Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ise bugün  Rıza Kayaalp Spor Salon’unda saat 12.00’da Antalya Gazispor’u konuk edecek. Ligde henüz galibiyeti bulunmayan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antalya temsilcisini yenerek hem moral bulmak hem de ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor.  

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BiRi IÇERiDE DiĞERi DEPLASMANDA
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