Bilet satışları sürüyor

Yozgatspor Başkanı Kazım Arslan, takımının kulüp tesislerindeki antrenmanını izlerken, taraftarlara da ‘Konser biletinizi de alıp gelin, hem Yozgat’ımızın yetiştirdiği genç sanatçımız Mümin Sarıkaya ve Belediyemiz Kent Orkestrası’nın muhteşem konserini izleyin hem de yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek olan Yozgatspor’umuzu daha yakından tanıyın’’ çağrısında bulundu.

Başkan Arslan, Mümin Sarıkaya ve Kent Orkestrası’nın konserinin ardından Yozgatspor’un yeni sezon öncesinde oluşturulan takım kadrosunda yer alan futbolcuların tanıtılıp, sonrasında da Yozgatspor-Çorum Belediyespor arasındaki özel karşılaşmanın oynanacağını söyledi. Başkan Arslan, ‘’Bu sezon şampiyonluğa oynayan değil, şampiyonluk turunu atabileceğine inandığımız bir ekip oluşturduğumuza inanıyoruz. Ekibimize taraftarlarımızın desteğini bekliyoruz. Yozgat’ımızın yetiştirdiği ünlü sanatçımız Mümin Sarıkaya ve Belediyemiz Kent Orkestrası’nın vereceği konserin biletleri eski Askerlik Şubesi binası önünde 10 liradan satışa çıkartılmıştır. Konser için satışa sunulan biletlerden elde edilecek gelirin tamamı Yozgatspor’a destek amacıyla kulübe bağışlanacaktır’’ dedi.